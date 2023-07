Jamrichová s Urgesiovou postúpili do 2. kola juniorskej štvorhry

juniorky - štvorhra - 1. kolo:



Renáta JAMRICHOVÁ, Federica Urgesiová (SR/Tal.-2) - Ariana Anazagastyová-Pursoová, Mara Gaeová (USA/Rum.) 7:6 (4), 6:4

Nina VARGOVÁ, Nikola Bartůňková (SR/ČR-7) - Rebecca Munková Mortensenová, Theadora Rabmanová (Dán./USA) 6:2, 6:3

Wimbledon 11. júla (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová s Taliankou Federicou Urgesiovou postúpili do 2. kola juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Šampiónky Australian Open zdolali v prvom kole ako nasadené dvojky rumunsko-americký pár Mara Gaeová, Ariana Anazagastyová-Pursoová 7:6 (4), 6:4.Ďalšia Slovenka Nina Vargová s Češkou Nikolou Bartůňkovou rovnako uspeli v úvodnom kole. Nasadené sedmičky zvíťazili nad americko-dánskym párom Theadora Rabmanová, Rebecca Munková Mortensenová 6:2, 6:3.Jamrichová si na trávnatom podujatí úspešne počína aj vo dvojhre, keď postúpila do osemfinále. V súboji o postup do štvrťfinále si v stredu zmeria sily s Dánkou Mortensenovou.