Jamrichová a Pohánková postúpili do osemfinále Roland Garros

juniorky - dvojhra - 2. kolo:



Renáta JAMRICHOVÁ (SR-1) - Lucie Urbanová (ČR) 6:3, 6:2, Mia POHÁNKOVÁ (SR) - Hannah Klugmanová (V.Brit.-5) 6:0, 4:6, 7:5

Jamrichová proti Pohánkovej v 2. kole štvorhry junioriek



juniorky - štvorhra - 1. kolo:



Renáta JAMRICHOVÁ, Tereza Valentová (SR/ČR-3) - Kristina Pěničková, Vendula Valdmannová (USA/ČR) 7:5, 6:4, Mia POHÁNKOVÁ, Valentina Mediorrealová Ariasová (SR/Kol.) - Maria Golovinová, Daria Šadčnevová (Rus.) 1:6, 6:2, 10:6

Paríž 4. júna (TASR) - Slovenské tenistky Renáta Jamrichová a Mia Pohánková postúpili do osemfinále juniorskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.Jamrichová, juniorská šampiónka Australian Open, si v 2. kole ako nasadená jednotka poradila s Češkou Luciou Urbanovou za 60 minút 6:3, 6:2. Šestnásťročná hráčka Národného tenisového centra si v ďalšom kole zmeria sily so Srbkou Teodorou Kostovičovou. Zverenka trénera Jána Matúša sa na parížskej antuke predstaví v utorok aj vo štvorhre, spolu s Češkou Terezou Valentovou tvoria tretí nasadený pár. Čaká ich americko-české duo Kristina Pěničková - Vendula Valdmannová.V 2. kole dvojhry junioriek uspela aj Pohánková, v pozícii kvalifikantky vyradila piatu nasadenú Britku Hannah Klugmanovú v troch setoch 6:0, 4:6, 7:5. V osemfinále ju čaká Kristina Pěničková reprezentujúca USA.Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila spolu s Češkou Terezou Valentovou do 2. kola juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Tretia najvyššie nasadená dvojica zdolala v utorkovom zápase 1. kola nad Američankou Kristinou Pěničkovou s Češkou Vendulou Valdmannovou 7:5, 6:4. V boji o štvrťfinále ich čaká jej krajanka Mia Pohánková s Kolumbijčankou Valentinou Mediorrealovou Ariasovou, ktoré zvíťazili nad ruský párom Maria Golovinová, Daria Šadčnevová 1:6, 6:2, 10:6.