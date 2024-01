Jamrichová triumfovala vo dvojhre junioriek na Australian Open

juniorky - dvojhra - finále:



Renáta JAMRICHOVÁ (SR-1) - Emerson Jonesová (Austr.-6) 6:4, 6:1

Melbourne 27. januára (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová triumfovala vo dvojhre junioriek na grandslamovom Australian Open. V pozícii turnajovej jednotky zvíťazila vo finále nad šiestou nasadenou domácou Emerson Jonesovou 6:4. 6:1. V prvom sete otočila z 1:4. Jamrichová získala druhý titul z podujatí veľkej štvorky, vlani vyhrala v Melbourne juniorskú štvorhru spoločne s Taliankou Federicou Urgesiovou.Zverenka trénera Jána Matúša sa v sobotu stala treťou slovenskou tenistkou s triumfom v grandslamovom juniorskom singli v ére samostatnosti. V aréne Roda Lavera napodobnila Terezu Mihalíkovú, ktorá zvíťazila na Australian Open v roku 2015. Kristína Kučová v roku 2007 nenašla premožiteľku na US Open, Martin Kližan zdvihol v júni 2006 nad hlavu cennú trofej na Roland Garros.Jamrichovej nevyšiel úvod finálového zápasu, v druhom geme stratila servis a Jonesová sa po potvrdení brejku ujala vedenia 3:0. Za stavu 4:1 mala Austrálčanka ďalšiu možnosť prelomiť podanie súperky, no Jamrichová si podržala servis, čo ju výrazne povzbudilo. Získala päť gemov za sebou a tým aj prvý set. Druhé dejstvo bolo už jasnou záležitosťou talentovanej 16-ročnej Slovenky, ktorá si po dvoch brejkoch vybudovala rozhodujúci náskok 4:0."Som veľmi šťastná, počas celého týždňa som predvádzala svoj najlepší tenis. Začala som finále nervózne, čo bolo spôsobené tým, že som hrala proti domácej hráčke v aréne Roda Lavera. Potom som si však povedala, že si musím užiť na dvorci každý fiftín. Od toho momentu som hrala vynikajúco a dotiahla som to k celkovému triumfu," uviedla Jamrichová pre oficiálnu webovú stránku turnaja.Slovenka priznala, že v detstve bol jej veľký vzor Švajčiar Roger Federer, ktorý triumfoval v mužskom singli na AO šesťkrát. "Roger bol pre mňa veľká inšpirácia. Rada by som niekedy hrala na tej istej úrovni. Ťažko dosiahnem to, čo sa podarilo jemu, ale aspoň som si dnes zahrala na kurte, na ktorom dosiahol najväčšie úspechy."