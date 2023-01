Jamrichová triumfovala vo finále juniorskej štvorhry v Melbourne

juniorky - štvorhra - finále:



Federica Urgesiová, Renáta JAMRICHOVÁ (Tal./SR) - Haju Kinošitová, Sara Saitová (Jap.-4) 7:6 (5), 1:6, 10:7

Melbourne 27. januára (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová s Taliankou Federicou Urgesiovou triumfovali vo štvorhre junioriek na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo finále vyhrali nad štvrtou nasadenou japonskou dvojicou Haju Kinošitová, Sara Saitová 7:6 (5), 1:6 a 10:7.Jamrichová sa stala siedmou Slovenkou v ére samostatnosti s titulom vo štvorhre na juniorskom grandslamovom turnaji. Doteraz sa to podarilo Henriete Nagyovej, Chantal Škamlovej, Jane Čepelovej, Filipovi Horanskému, Viktórii Kužmovej a Tereze Mihalíkovej. V juniorskom singli sa zo Slovákov z grandslamového titulu tešili Martin Kližan, Kristína Kučová a Tereza Mihalíková.Pätnásťročná Jamrichová dosiahla svoj doteraz najväčší úspech. V prvom sete finále síce s Urgesiovou prišli o náskok 4:1, ale v tajbrejku dokázali otočiť skóre zo 4:5 na 7:5 vo svoj prospech. Druhé dejstvo patrilo jasne Japonkám a získali ho hladko 6:1. Rozhodnúť teda musel až tzv. supertajbrejk, v ktorom Jamrichová s Urgesiovou odskočili súperkám z 5:5 na 8:5 a napokon premenili v poradí druhý mečbal. Zverenka trénera Jána Matúša sa v Melbourne dostala aj do štvrťfinále dvojhry, v ňom nestačila na siedmu nasadenú Mirru Andrejevovú z Ruska.Jamrichová napodobnila Čepelovú so Chantal Škamlovou, ktoré v v dievčenskom debli triumfovali na Australian Open v roku 2010, i Terezu Mihalíkovú. Tá získala v roku 2015 v Melbourne cennú trofej vo dvojhre a o 12 mesiacov neskôr aj vo štvorhre spolu s Ruskou Annou Kalinskou. Medzi juniormi v roku 2011 vyhral štvorhru v Austrálii Filip Horanský po boku Čecha Jiřího Veselého.