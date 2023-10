Jamrichová v treťom zápase vyhrala, no nepostúpila do semifinále

Finále ITF World Tennis Tour - B-skupina, 3. kolo:



Renáta JAMRICHOVÁ (SR) - Kaitlin Quevedová (USA) 6:2, 6:7 (4), 6:3

Čcheng-tu 20. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová uspela vo svojom treťom vystúpení v B-skupine na juniorskom finálovom turnaji ITF World Tennis Tour 2023 v čínskom meste Čcheng-tu. Zverenka trénera Jána Matúša zdolala Američanku Kaitlin Quevedovú 6:2, 6:7 (4), 6:3, no nepostúpila do semifinále.V predchádzajúcich dvoch zápasoch proti Japonke Sare Saitovej a Ruske Aline Kornejevovej totiž ťahala za kratší koniec. Šestnásťročná hráčka Národného tenisové centra bude bojovať o konečné 5. - 8. miesto, v sobotu nastúpi proti Japonke Ene Koikeovej. Finálový turnaj ITF World Tennis Tour 2023 je vyvrcholením juniorskej sezóny. Štartuje na ňom osem najlepších dievčat z celého sveta, pričom do úvahy sa brali výsledky za posledných 12 mesiacov na juniorských turnajoch ITF vrátane štyroch grandslamových.