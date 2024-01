Jamrichová zdolala Jointovú a postúpila do štvrťfinále dvojhry

Melbourne 24. januára (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do štvrťfinále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji Australian Open. V Melbourne v pozícii nasadenej jednotky zvíťazila v 3. kole nad Austrálčankou Mayou Jointovou 6:4, 6:3. O postup do semifinále zabojuje proti štrnásťročnej držiteľke voľnej karty Ksenii Efremovej z Francúzska.



Zverenka trénera Jána Matúša vyrovnala postupom do štvrťfinále svoj vlaňajší singlový výsledok z Melbourne. V stredu zaznamenala 4 esá a celkovo si v zápase pripísala 11 víťazných úderov. Jointovej zároveň oplatila utorňajšiu prehru vo štvorhre. Šestnásťročná Slovenka obhajovala vlaňajší deblový titul, no v 2. kole nestačili s Britkou Isabelle Lacyovou na rusko-austrálsku dvojicu Kristiana Sidorovová, Jointová v dvoch setoch 2:6, 4:6.