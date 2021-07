Jamrichová získala bronz v dvojhre na ME do 14 rokov v Moste

Most 25. júla (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová získala na ME jednotlivcov do 14 rokov v Moste bronzovú medailu v dvojhre. V semifinále prehrala s najvyššie nasadenou Ruskou Alinou Kornejevovou 4:6, 7:5, 3:6. Informoval o tom portál stz.sk.



"Renáta na jej prvých majstrovstvách Európy jednotlivcov dosiahla krásny úspech. Získala vo dvojhre bronzovú medailu. O účasť vo finále prišla v trojsetovom vyrovnanom dueli proti nasadenej jednotke Ruske Aline Kornejevovej. Aj vo štvorhre spolu s Kiarou Žabkovou mali medailu na dosah, s neskoršími víťazkami turnaja, Češkami Valentová, Slameníková, prehrali až v rozhodujúcom supertajbrejku. Renáta odohrala skvelý turnaj, ustála na dvorci mnoho ťažkých momentov, som s jej výkonom a jej reprezentovaním slovenského tenisu spokojný. Vieme, na čom musíme ešte v jej hre popracovať, v NTC máme všetko, čo k tomu potrebujeme. Pokiaľ bude Renáta naďalej poctivo trénovať a tenis sa stane jej životnou prioritou, nebola to istotne jej posledná medaila," povedal Jamrichovej tréner Ján Matúš.