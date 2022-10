Jamrichovú nadchlo, že ju Lipták nominoval na finálový turnaj

Vigo 12. októbra (TASR) - Talentovanú slovenskú tenistku Renátu Jamrichovú veľmi potešilo, že sa dostala do nominácie na finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej v Glasgowe (8.-13. novembra). Kapitán slovenského tímu Matej Lipták ocenil jej výkonnostný progres a zaradil ju do tímu, aby získala cenné skúsenosti.



Zverenka trénera Jána Matúša si minulý týždeň odkrútila úspešnú premiéru na ženskom okruhu ITF, keď sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji EMPIRE Women’s Indoor v Trnave. Po tomto výbornom výsledku na ňu čakalo cez víkend prekvapenie, keď sa dozvedela o nominácii na finálový turnaj Pohára Billie Jean Kingovej v Škótsku.



"Pán kapitán Matej Lipták poslal môjmu trénerovi hlasovú správu, že by ma chcel mať v tíme. Potreboval do tímu ľaváčku a keď zobral do úvahy moje predchádzajúce výsledky, usúdil, že by som mohla spraviť babám sparinga a zahrať si s nimi. Keď mi tréner tú hlasovku preposlal, najskôr som ani neverila, či to myslí vážne. Bolo to naozaj obrovské prekvapenie, no zároveň je to úžasná príležitosť. Budem šťastná už vtedy, keď si s tímom budem môcť zatrénovať. Byť v reprezentačnom výbere je pre mňa skvelé a pevne verím, že sa to všetko stane skutočnosťou," uviedla Jamrichová v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.



Vo svojich pätnástich rokoch sa môže stať najmladšou hráčkou, ktorá v histórii slovenského fedcupového tímu nastúpila na reprezentačné stretnutie. Doteraz tento primát drží Dominika Cibulková, ktorá mala 16 rokov a 64 dní. "Naozaj snívam o tom, že si v tejto tímovej súťaži zahrám. Nečakala som, že by nominácia mohla prísť takto skoro. Už to, že budem súčasťou tímu v takto mladom veku, je pre mňa obrovská česť," dodala dvojnásobná zlatá medailistka z Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici.



Po štvrťfinálovej účasti v Trnave odletela hráčka Národného tenisového centra na dva veľké juniorské turnaje do Španielska. "Myslím, že si to ešte nedokážem úplne uvedomiť. V utorok som už hrala prvé kolo vo Vigu, kde sú úplne iné podmienky, ako boli v Trnave. Som rada, že sa mi ho podarilo vyhrať. Mám pred sebou dva týždne zápasov, plánujem hrať aj štvorhru, tak dúfam, že to všetko dobre vyjde. Teraz sa sústredím na tieto turnaje, po nich začnem myslieť na to, čo ma čaká v súvislosti s Glasgowom. Ale každopádne som z toho veľmi šťastná."