Jan Bartoš debutoval za HC Košice

Košice 15. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Jan Bartoš absolvoval debut v Tipos extralige po boku skúsenejšej dvojičky Antonína. Tréner HC Košice ho zaradil do zostavy po tom, čo mu pre zdravotné dôvody vypadlo viacero útočníkov. Syn košickej hokejovej legendy Petra Bartoša si debut proti HKM Zvolen (3:2) užil a priznal, že iba v prvom striedaní cítil premotivovanosť.



V zostave "oceliarov" dlhodobo absentujú útočníci Filip Krivošík, Michal Chovan, Marek Bartánus, Eduard Šimun, Mário Lunter i Peter Repčík a keď sa k nim po nedeľňajšom zápase s Popradom pridal aj Dávid Kohút, otvorila sa v ofenzíve ďalšia medzera. Jednu už tréner Dan Ceman "zaplátal" presunom obrancu Antonína Bartoša na krídlo štvrtej formácie. Proti Zvolenu ho v nej doplnil brat Jan, pre ktorého išlo vo veku 21 rokov o extraligovú premiéru. "Iba v prvom striedaní som bol premotivovaný, potom to už ustálo. Po zvyšok zápasu som tvrdo pracoval a snažil sa. V stretnutí bola výborná atmosféra. Dôležité je, že sme zvíťazili. Zahral som si aj s bratom a veľmi som si to užil," priznal Jan Bartoš.



O prvom štarte v najvyššej súťaži sa dozvedel večer pred zápasom, keď mu telefonoval športový manažér Gabriel Spilar. Radi mu dal aj otec Peter Bartoš, ktorý je klubový rekordér v počte bodov, asistencií a extraligových titulov (5). "Ocino mi povedal, aby som necítil stres a užil si to. Nejaké rady mi dal aj brat, no on je obranca a tak sa týkali najmä defenzívnej činnosti," poznamenal útočník, ktorý v prebiehajúcej sezóne 2024/2025 nastupuje v drese Humenného v druhej najvyššej súťaži. Po 26 zápasoch má na konte šesť kanadských bodov za tri góly a tri asistencie. Po debute v košickom drese ho tréner Ceman pochválil: "Nezľakol sa, hoci nie je príliš robustnej postavy. Jeho formácia nebola často na ľade, no všetci traja sa snažili. Ich úlohy boli unaviť súpera a dovoliť vydýchnuť iným našim formáciám. Bolo pekné vidieť bok po boku dvoch bratov," konštatoval Ceman.



Bartošovci sa stali tretími dvojičkami, ktoré si zahrali v košickom drese. Pred nimi sa to podarilo Petrovi a Pavlovi Zůbekovcom a Róbertovi a Richardovi Hunovcom.