Ocenenia na galavečere Slovenského šachového zväzu (SŠZ) pri príležitosti 100 rokov od založenia:



Sieň slávy slovenského šachu: Ján Plachetka



Pamätná plaketa Slovenského šachového zväzu:



- bývalí prezidenti SŠZ: Jozef Soršák, Peter Petrán, Gustáv Šturc, Karol Pekár, František Jablonický, Zdeněk Gregor



- za činnosť a prínos: Ľubomír Ftáčnik, Igor Štohl, Ján Plachetka, Sergej Movsesian, Regina Pokorná



- za spoluprácu a podporu komunity: Alena Mrvová, Rastislav Nemečkay, Štefan Blaho, Ján Kocúr

Bratislava 10. septembra (TASR) - Ján Plachetka je prvým členom Siene slávy slovenského šachu. V roku 1978 sa stal prvým slovenským veľmajstrom v povojnovej ére. Slovenský šachový zväz (SŠZ) sa rozhodol zriadiť sieň slávy krátko pred 45. Svetovou šachovou olympiádou, ktorá sa v utorok začne v Budapešti a potrvá do 23. septembra.,“ skonštatoval prezident SŠZ Milan Roman, ktorý je vo funkcii od októbra 2020. Sieň slávy slovenského šachu nateraz existuje vo virtuálnej rovine. Zhmotnená podoba s kolekciami vzdávajúcimi hold laureátom a exponátmi z histórie príde na rad čoskoro.Sedemdesiatdeväťročný Plachetka prispel ako hráč k zisku striebornej medaily na Šachovej olympiáde vo švajčiarskom Luzerne (1982). Počas svojej bohatej kariéry vyhral okolo 30 významných turnajov, ako tréner sa podieľal na výchove mnohých reprezentantov. ",“ uviedol Plachetka v tlačovej správe.Galavečer SŠZ sa konal pri príležitosti 100. výročia od založenia Slovenskej šachovej župy v Trenčianskych Tepliciach, ktorú ako prvý predseda viedol Vavro Šrobár. SŠZ je po viacerých transformáciách jej nástupnickou organizáciou. Súčasťou programu bola slávnostná prezentácia príležitostného hárčeka známok. Nápadito šachovými figúrkami, ktoré boli zo spodnej strany účelovo upravené, hárček opečiatkovali Plachetka a zástupkyňa nastupujúcej generácie 17-ročná Lucia Ševčíková, v auguste bronzová na ME mládeže v Prahe v rapid šachu vo vekovej kategórii U18.Galavečeru predchádzala propagačná akcia. Plachetka si zahral atraktívnu simultánku proti odvážnym vyzývateľom a konali sa aj dva turnaje s podporou od Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Päťkolovú súťaž „SŠZ 100 mládež“ v rapid šachu so 45 účastníkmi do 18 rokov vyhral Jozef Benci z KŠN Bratislava. V dotovanej open kategórii pod názvom „SŠZ 100 blesk“ v ešte dynamickejšej verzii blitz na 9 kôl tzv. švajčiarskym systémom sa medzi 78 aktérmi presadil Tomáš Béreš z NŠK Nitra.,“ povedal Roman. Šéf SŠZ predznamenal, že v kooperácii s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR sa črtá oživenie osvetového projektu Šach na školách. ",“ skonštatoval.