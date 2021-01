Volko zlepšil slovenský halový rekord na 200 m časom 21,04

Viedeň 30. januára (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko zlepšil na sobotnom medzinárodnom mítingu vo Viedni časom 21,04 sekundy vlastný slovenský halový rekord na 200 m. Pre zverenca trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka to bol jubilejný 20. slovenský seniorský rekord v kariére.



Dvadsaťštyriročný Bratislavčan na mítingu Indoor Track & Field Vienna v hale Ferryho Dusiku zlepšil časom vlastné národné maximum z 28. januára 2017 tiež vo Viedni o 7 stotín. Halový majster Európy na 60 m zaostal iba o dve stotiny sekundy za svetovým výkonom roka 2021 Čecha Pavla Masláka (21,02). Informoval web Slovenského atletického zväzu (SAZ) www.atletika.sk.



Ján Volko vstúpil víťazne do novej sezóny, smola Kučeru

Slovenský šprinér Ján Volko vstúpil víťazne do novej sezóny. Halový majster Európy z Glasgowa 2019 (Naša atletika Bratislava) vyhral v sobotu na mítingu vo Viedni dvakrát v šprinte na 60 m.



V prvej šesťdesiatke sa o prvenstvo podelil s Dánom Kojom Musahom, keď obaja dosiahli čas 6,71 sekundy. Druhú sériu vyhral už zverenec trénerskej dvojice Naďa Bendová – Róbert Kresťanko za 6,68 o stotinku pred Srbom Aleksom Kijanovičom a Rakúšanom Markusom Fuchsom (6,73). "Je to dobrý vstup do sezóny, čas je dobrý a som s ním spokojný. Žiaľ, nevyšli mi štarty, trochu dlho nás štartér držal v blokoch, čakanie na výstrel bolo nezvyčajne dlhé. Na tom však nezáleží, hlavné je, že som zvíťazil," citoval 24-ročného Volka portál Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.



Jediná stotina sekundy chýbala prekážkarskému špecialistovi na 400 m Martinovi Kučerovi (BK HNTN Bratislava) k tomu, aby si na hladkej štvorstovke zabezpečil miestenku na marcové halové ME v poľskom meste Toruň. Niekdajší víťaz Svetovej univerziády (2013) skončil na medzinárodnom mítingu Indoor Track & Field Vienna v hale Ferryho Dusiku druhý časom 47,61 za Srbom Kijanovičom (47,34). Len o 0,01 sekundy mu ušiel limit. Tridsaťročný Kučera, ktorého pripravuje Radoslav Ivan, si vďaka 6-stotinovému zlepšeniu osobného rekordu z februára 2017 v Ostrave upevnil ôsmu priečku v historických slovenských halových tabuľkách na 400 m.