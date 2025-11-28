Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Janák získal bronzovú medailu v kategórii Light Contact

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Slovensko tak uzavrelo šampionát v Spojených arabských emirátoch tromi bronzmi, keďže medailu tohto lesku si odniesla aj Lucia Cmárová v K1 do 60 kg a Alexandra Filipová v K1 +70 kg.

Abú Zabí 28. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant v kickboxe Michal Janák získal bronzovú medailu na majstrovstvách sveta WAKO v Abú Zabí v kategórii Light Contact +94 kg. V piatok bojoval o postup do finále, ktoré mu proti Kazachovi Nursatovi Galymbekulymu napokon ušlo o jediný bod.

