Janák získal bronzovú medailu v kategórii Light Contact

Autor TASR
Abú Zabí 28. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant v kickboxe Michal Janák získal bronzovú medailu na majstrovstvách sveta WAKO v Abú Zabí v kategórii Light Contact +94 kg. V piatok bojoval o postup do finále, ktoré mu proti Kazachovi Nursatovi Galymbekulymu napokon ušlo o jediný bod.
