Jančová má za sebou prvý obrák v Söldene: Odchádzali mi sily

Sölden 28. októbra (TASR) - Rebeke Jančovej nevyšla premiéra v obrovskom slalome v Söldene. Slovenská lyžiarka sa na rakúskom ľadovci Rettenbach predstavila po prvý raz, v sobotných pretekoch skončila na 50. mieste. Doplatila na chybu v strmine.



Dvadsaťročná slovenská reprezentantka pred touto sezónou oznámila, že okrem štartov v Európskom pohári sa predstaví na podujatí SP v Söldene a v Jasnej. Prvé preteky jej vôbec nevyšli. "Je to ťažší svah, bolo to náročné. Začala som dobre, mala som rytmus, ale začali mi odchádzať sily. Prišli problémy, takmer som úplne zastavila a to bol koniec. Bolo ťažké sa potom rozbehnúť a nastalo to práve v pasáži, keď sa išlo do roviny. A sekundy nabiehali jedna za druhou," povedala Jančová.



Na víťazku 1. kola Brignoneovú stratila 9,09 sekundy. "Štartovať na SP je veľká skúsenosť. Videla som ako na tom som, či už kondične. Mám mesiac na to, aby som sa dostala do formy do decembra kedy začnem EP."



Jančová priznala, že mala pred tradičnou overtúrou v rakúskom stredisku trému. Teraz ju čaká príprava na decembrový štart v EP. "Mala som motýliky, boli to preteky po dlhej letnej príprave a stres vždy nastúpi. Musíme doladiť kondičnú prípravu a lyžovať. Ale neviem ešte, kam pôjdem. Plánujem ešte štartovať vo SP v Jasnej, ale uvidíme, či sa nám zmenia plány."



Vlani ženský "obrák" v Söldene zrušili, tentoraz mali lyžiarky dobré podmienky. V noci napadol na kopec čerstvý sneh a trať bola výborne pripravená. "Trať bola na prekvapenie veľmi dobrá. Boli ma strmej časti ´seky,´ takže udržať sa v tom je ťažké, ja som to nezvládla. Ale podložka bola tvrdá a ľadová a kompaktná," uzavrela Jančová.