Jančová zdolala aj favoritky: Ísť v Jasnej je niečo výnimočné

Jasná 20. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová má za sebou tretie vystúpenie vo Svetovom pohári. V sobotnom obrovskom slalome v Jasnej obsadila v 1. kole 46. miesto, na prienik do tridsiatky jej chýbala jedna sekunda a dve desatiny. So svojím vystúpením bola spokojná, za sebou zanechala viaceré silnejšie pretekárky.



Jančová vyrazila na trať so štartovým číslom 67. "Myslím si, že som bojovala, trať bola ľadová a a náročná. Žiadna chyba sa na nej neodpúšťa, videli sme to aj pri tých najlepších. Chýbala mi sekunda na postup, čo pri tejto trati a podmienkach nie je veľa," povedala v cieli 20-ročná lyžiarka.



Tešilo ju, že zdolala oveľa silnejšie pretekárky, za ňou skončili napríklad tri Kathariny - Liensbergerová, Huberová a Truppeová z Rakúska, alebo Talianka Marta Bassinová. "Samozrejme ma to teší. Nemám veľa štartov vo SP, toto bol môj tretí. Bolo to iné a aj toto ma posunie vpred. Ísť v Jasnej je niečo výnimočné, celá atmosféra bola skvelá. Na štarte som si povedala, že musím bojovať ako viem, lebo je to ťažké a kto nezabojuje, ten to nezvládne."



Jančová v cieli videla aj pád Petry Vlhovej, v tom čase ešte bola ešte len na ceste na štart: "Toto je šport, nemôžeme na to zabúdať, každá jazda je veľký boj. Po jej páde som vedela, že musím ísť odvážne a pôjde sa mi ľahšie. Postupne mi ubúdali sily, v závere som cítila, že mám toho dosť."



V cieli ju vítala výborná kulisa, hoci viacero fanúšikov po odjazdení elitnej tridsiatky opustilo snehovú tribúnu. "Nebolo ich toľko ako na začiatku, ale hluk bol obrovský a hneď po príchode do cieľa som im mávala."



Mladá slovenská lyžiarka absolvovala v tejto sezóne aj obrovský slalom v Söldene, potom štartovala na pretekoch v Európskom pohári. Teraz myslí už na vrchol sezóny: "V decembri sa veľa pretekov v EP zrušilo pre zlé počasie. Po Jasnej ma čakajú MS juniorov, tam chcem bojovať o čo najvyššie priečky. Je to môj posledný šampionát v tejto kategórii, chcem ísť naplno a získať medailu."