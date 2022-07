Jang Ťien získal zlato v skokoch z 10 m veže

MS v plaveckých športoch v Budapešti



skoky mužov z 10 m veže:



1. Jang Ťien (Čína) 515,55 b

2. Rikuto Tamai (Jap.) 488,00

3. Jang Chao (Čína) 485,45

4. Cassiel Rousseau (Austr.) 481,15

5. Noah Williams (V. Brit.) 479,05

6. Alexej Sereda (Ukr.) 477,45

Budapešť 3. júla (TASR) - Číňan Jang Ťien získal na MS v plaveckých športoch v Budapešti zlatú medailu v skokoch z 10 m veže. V záverečnej individuálnej súťaži zvíťazil v Duna aréne so známkou 515,55 bodu. Striebro putuje do Japonska vďaka Rikutovi Tamaiovi, bronz vybojoval ďalší čínsky skokan do vody Jang Chao.