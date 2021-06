Jangovi potvrdili štvorročný zákaz činnosti, príde o Tokio

Lausanne 22. júna (TASR) - Čínsky plavec Sun Jang dostal v utorok štvorročný zákaz činnosti za porušenie antidopingových pravidiel. Trojnásobnému olympijskému víťazovi potvrdil trest Športový arbitrážny súd (CAS).



Verdikt ukončil nádeje Číňana na obhajobu olympijského zlata na 200 metrov voľný spôsob na OH 2020 v Tokiu. Zákaz má spätnú platnosť od februára 2020, čo znamená, že Jang by sa mohol vrátiť na OH 2026 v Paríži, keď bude mať 32 rokov. Sudcovia podľa agentúry AP uviedli, že Jang konal nerozvážne, keď odmietol nechať antidopingových úradníkov odviezť z jeho domu už odobratú vzorku krvi, ktorú zničil. Medzinárodná plavecká federácia (FINA) mu po tomto incidente udelila iba varovanie a povolila mu štartovať aj na MS v Kwangdžu. Svetová antidopingová agentúra (WADA) sa preto v tomto prípade obrátila na CAS a žiadala pre neho trest zákazu činnosti na dva až osem rokov. Už v roku 2014 si Sun odpykal trojmesačný zákaz činnosti za doping.



Jang najskôr dostal osemročný zákaz, ktorý mu potvrdili vlani, ale odvolal sa na švajčiarsky najvyšší súd, ktorý nariadil nové trestné stíhanie. Traja noví sudcovia rozhodovali o odvolaní prostredníctvom videozáznamu počas troch dní minulý mesiac, rozhodnúť museli v zrýchlenom konaní pred otvorením olympijských hier v Tokiu (23. júla - 8. augusta).