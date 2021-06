Jankovič po príprave Sloveniek: Baby trénovali tvrdo a poctivo

Nominácia Slovenska na ME v basketbale žien (17. – 27. júna):



hráčky: Nikola Dudášová (PEAC Pécs/Maď.), Michaela Fekete (Dinamo Sassari/Tal.), Alexandra Hašková, Natália Martišková, Terézia Páleníková (všetky Piešťanské Čajky), Ivana Jakubcová (Le Mura Basket Lucca/Tal.), Anna Jurčenková (Young Angels Košice), Nikola Kováčiková (University of Pennsylvania/USA), Alica Moravčíková (Bascats Heidelberg/Nem.), Sabína Oroszová (GEAS Sesto San Giovanni/Tal.), Miroslava Praženicová, Radka Stašová (obe MBK Ružomberok), Veronika Remenárová (KP Brno/ČR), Timea Sujová (ŠBK Šamorín)



realizačný tím: Juraj Suja – hlavný tréner, Peter Jankovič – asistent trénera, Tomáš Horký – manažér družstva, Ján Meszároš – lekár, Alžbeta Dutková – fyzioterapeutka, Erika Šerfőzőová, Marián Vlkovič - maséri



Súhrn prípravných zápasov Slovenska pred ME:



SLOVENSKO - Poľsko 66:55 (39:27)

Najviac bodov: Dudášová 15, Feketeová a Oroszová po 8



SLOVENSKO - Slovinsko 66:81 (37:35)

Najviac bodov: Páleniková a Sujová po 15, Fekete 7



Chorvátsko - SLOVENSKO 73:62 (36:38)

Najviac bodov: Sujová 12, Páleníková a Feketeová po 11



SLOVENSKO - Grécko 64:59 (36:27)

Najviac bodov: Jakubcová 16, Praženicová a Sujová po 10



Česko - SLOVENSKO 77:49 (39:31)

Najviac bodov: Praženicová 9, Feketeová a Páleníková po 8



Česko – SLOVENSKO 74:58 (44:36)

Najviac bodov: Praženicová 13, Remenárová 11, Feketeová 8

Piešťany 13. júna (TASR) - Po viac ako mesačnej príprave čaká slovenskú ženskú basketbalovú reprezentáciu vrchol jej takmer dvojročnej misie - účasť na majstrovstvách Európy vo Francúzsku a Španielsku (17. - 27. júna). Výber okolo trénera Juraja Suju sa chce opierať o herné prvky, ktoré doviedli tím na záverečný turnaj, a pokúsiť sa na ňom zabojovať o jednu z miesteniek do ďalšej fázy.Počas päťtýždňového bloku odohrali Slovenky šesť prípravných zápasov, zaknihovali v nich dve víťazstvá a štyri prehry. Výsledky v tomto smere neboli až také dôležité, cieľom duelov bolo otestovať rôzne taktické prvky a experimentovať so zostavou. "" povedal pre TASR asistent reprezentačného trénera Peter Jankovič.Do 14-člennej nominácie napokon nemuseli povolať náhradníčky, ale predsa len prišlo slovenské družstvo počas prípravy o jedno meno. Pre tzv. "post-covidové" zdravotné problémy nenastúpila do žiadneho zápasu a napokon ani nepocestuje na európsky šampionát kapitánka a jedna z hviezd tímu - Barbora Bálintová. Už dlhšiu dobu je známe, že dres Slovenska si pre zranenie neoblečie ani Angelika Slamová. "" uviedol Jankovič.Líderske schopnosti Bálintovej sa prenesú na ostatné členky reprezentačného tímu. Práve kolektívne poňatie hry, plnenie úloh v rámci družstva a bojovnosť, to všetko by mali byť silné stránky Slovenska na majstrovstvách Európy. "," vyhlásil asistent trénera Slovenska.Do Valencie pocestuje všetkých 14 hráčok, deň pred úvodným zápasom určí realizačný tím finálnu dvanástku. Slovensko sa vracia medzi európsku smotánku po absencii na záverečnom turnaji v roku 2019. V Španielsku sa zverenkyne trénera Juraja Suju v rámci A-skupiny postupne stretnú so Švédskom (štvrtok 17. júna o 12.00 h), Bieloruskom (piatok 18. júna o 18.00 h) a Španielskom (nedeľa 20. júna o 21.00 h). Víťaz skupiny ide priamo do štvrťfinále, tímy na druhom a treťom mieste čaká kvalifikácia o štvrťfinále. "," dodal na záver Jankovič.