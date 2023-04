Jankto sa počas cestnej kontroly odmietol podrobiť testu na drogy

Praha 19. apríla (TASR) - Futbalista Jakub Jankto zo Sparty Praha sa počas cestnej kontroly odmietol podrobiť testu na drogy. Polícia zastavila reprezentačného záložníka na základe tipu iného vodiča, ktorý mal podozrenie, že auto pred ním riadi osoba pod vplyvom alkoholu. Janktova dychová skúška bola negatívna, no test na drogy odmietol. Informoval o tom portál PrahaIN.cz. Web denníka Blesk neskôr zistil, že Jankto vôbec nemal sedieť za volantom, keďže má zadržaný vodičský preukaz.



Polícia zastavila Jankta v utorok neďaleko tréningového centra Sparty na Strahove. "Okolo 12.00 h sme na číslo 158 prijali telefonát od vodiča, ktorý uviedol, že pred ním stojí vozidlo a má podozrenie, že vodič by mohol byť pod vplyvom alkoholu. Vozidlo sledovali a po tom, čo vodič vozidla zastavil na Vaníčkovej ulici, prišli tam policajti. Dychová skúška u vodiča bola negatívna. Následný test na drogy však vodič odmietol a odmietol aj lekárske vyšetrenie," uviedol pražský policajný hovorca Jan Rybanský. Blesk zistil, že Jankto jazdil bez vodičského preukazu, za čo by mohol v krajnom prípade dostať až dvojročný trest odňatia slovody: "Vodič u seba nemal vodičský preukaz, pretože mu bol v minulosti zadržaný," potvrdil Rybanský.



Hovorca Sparty Ondřej Kasík zdôraznil, že klub o incidente vie a oficiálne stanovisko by mal poskytnúť neskôr: "Hráči mal voľno, čo znamená, že Jakub mal program mimo tímu. Nemáme žiadnu tímovú aktivitu ani tréning. O tom, že sa táto vec stala, máme informácie. Nebudeme sa však k tomu zatiaľ vyjadrovať."



Jankto, ktorý je 45-násobný český reprezentant, prišiel do Sparty vlani v auguste na hosťovanie z Getafe. Dvadsaťsedemročný stredopoliar na jar nastupoval za pražský tím ako náhradník a v sobotňajšom derby nenastúpil proti svojmu bývalému klubu zo Slavie.