Jankto si v tejto sezóne za Spartu nezahrá pre obavy o svoje zdravie

Berlín 20. apríla (TASR) - Český futbalista Jakub Jankto si už v tejto sezóne nezahrá za Spartu Praha pre obavy o svoje zdravie. Vedenie klubu v stredu zareagovalo na jeho incident a vyradilo ho z tímu. Reprezentačný stredopoliar sa počas cestnej kontroly odmietol podrobiť testu na drogy. Polícia zastavila Jankta na základe tipu iného vodiča, ktorý mal podozrenie, že auto pred ním riadi osoba pod vplyvom alkoholu.



Janktova dychová skúška bola negatívna, no test na drogy odmietol. Web denníka Blesk neskôr zistil, že Jankto vôbec nemal sedieť za volantom, keďže má zadržaný vodičský preukaz. Sparta v reakcii uviedla, že Jankto sa nemôže zúčastňovať na tréningovom procese, pretože nie je pripravený vykonávať svoje povinnosti. "Po vzájomnej dohode prišlo k rozhodnutiu, že sa Jakub Jankto nezapojí do spoločnej prípravy s A-mužstvom a bude riešiť svoju osobnú situáciu," uviedla Sparta vo svojom vyhlásení..



Jankto sa vo štvrtok rozhodol, že v tejto sezóne si už dres Sparty neoblečie. "Moje mentálne rozpoloženie mi nedovoľuje, aby som v tejto sezóne pokračoval v drese Sparty. V priebehu uplynulého roka sa okolo mňa nakopilo toľko vecí, že je lepšie zvoľniť a myslieť na svoje zdravie. Od 18 rokov sa celý môj život točil okolo futbalu. Veľa mi dal, niečo aj zobral a v niečom ma aj poučil," uviedol na svojom instagrame.



Štyridsaťpäťnásobný český reprezentant prišiel do Sparty vlani v auguste na hosťovanie z Getafe. Dvadsaťsedemročný stredopoliar na jar nastupoval za pražský tím ako náhradník a uplynulú sobotu v derby nenastúpil proti svojmu bývalému klubu zo Slavie.