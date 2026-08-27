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Janmark, Savoie, Regula i Andersen vynechajú tréningový kemp Oilers
Janmark a Regula sa zotavujú po lekárskych zákrokoch, ktoré absolvovali v uplynulej sezóne 2025/2026, resp. krátko po jej konci.
Autor TASR
Edmonton 27. augusta (TASR) - Útočníci Mattias Janmark, Matt Savoie, obranca Alec Regula a brankár Frederik Andersen vynechajú predsezónny tréningový kemp klubu zámorskej NHL Edmonton Oilers.
Janmark a Regula sa zotavujú po lekárskych zákrokoch, ktoré absolvovali v uplynulej sezóne 2025/2026, resp. krátko po jej konci. Savoie a Andersen absolvujú rehabilitáciu po zraneniach, ktoré utrpeli v tréningoch v medzisezónnom období.
Janmark a Regula sa zotavujú po lekárskych zákrokoch, ktoré absolvovali v uplynulej sezóne 2025/2026, resp. krátko po jej konci. Savoie a Andersen absolvujú rehabilitáciu po zraneniach, ktoré utrpeli v tréningoch v medzisezónnom období.