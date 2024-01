Jannik bol zázračné dieťa - ohlasy médií na triumf Sinnera

Bratislava 28. januára (TASR) - Ohlasy svetových médií na triumf talianskeho tenistu Jannika Sinnera na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne:



Gazzetta dello Sport: "Jannik bol zázračné dieťa. Lyže vymenil za tenisovú raketu a dotiahol to až ku grandslamovému triumfu."



Corriere della Sera: "Sinner sa zapísal do histórie. Po impozantnom obrate zdolal Medvedeva a vyhral Australian Open."



Ubitennis: "Sinner ukončil 48-ročné talianske čakanie na grandslamový titul v mužskom singli."



Marca: "Sinner po životnom úspechu velebil svojich rodičov, ktorí mu dovolili vydať sa na tenisovú dráhu."



L´Equipe: "Jannik Sinner nadviazal na úspešné výsledky z konca minulej sezóny a získal prvý grandslamový titul."



Bild: "To bola finálová dráma, to bol comeback v podaní Jannika Sinnera. Športová tragédia pre Medvedeva, ktorý prehral aj tretí duel o titul v Melbourne."



Blick: "Tenisový svet má nového grandslamového šampióna. Sinner vo finále siahol na dno síl a otočil nepriaznivý vývoj duelu s Medvedevom."



idnes: "Neskutočný obrat. Sinner vo finále otočil z 0:2 na sety a slávil prvý grandslamový triumf."