Jánošík posilou Českých Budějovíc, podpísal trojročný kontrakt

České Budějovice 1. júna (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Jánošík sa stal novou posilou SK Dynamo České Budějovice. Dvadsaťšesťročný krídelník, ktorý naposledy pôsobil v MŠK Žilina, podpísal s vedením českého prvoligového klubu trojročnú zmluvu. Informovala o tom oficiálna internetová stránka Dynama.



Po tom, čo žilinský klub ohlásil pre koronakrízu likvidáciu, dostala väčšina hráčov MŠK, vrátane Jánošíka, výpovede. To využilo vedenie Dynama, ktoré angažovalo slovenského krídelníka. Prvý súťažný zápas v najvyššej českej súťaži bude môcť odohrať až v novej sezóne 2020/2021.



Jánošík pôsobil v MŠK Žilina od najnižšej vekovej kategórie, prešiel celou klubovou akadémiou. Počas kariéry pol roka hosťoval v Rimavskej Sobote, následne hral rok za Liptovský Mikuláš. V roku 2015 sa vrátil pod Dubeň, začal najprv v rezervnom mužstve, no rýchlo sa prepracoval do žilinského A-tímu. V najvyššej slovenskej súťaži absolvoval dokopy 66 zápasov a strelil 11 gólov. V sezóne 2019/2020 odohral za MŠK 15 duelov, vsietil tri góly, na ďalšie štyri prihral spoluhráčom. Českým Budějoviciam patrí v aktuálnej tabuľke českej ligy 9. miesto.