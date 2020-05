Hokejista Jánošík prestúpil z Plzne do IK Oskarshamn

Bratislava 1. mája (TASR) - Slovenský hokejista Adam Jánošík prestúpil z Plzne do najvyššej švédskej súťaže. Dvadsaťsedemročný obranca sa dohodol na spolupráci s IK Oskarshamn, posledným tímom uplynulej sezóny SHL. Potvrdil to vo večernom športovom spravodajstve RTVS.



Oskarshamn obsadil pre koronakrízu v nedohranej sezóne síce posledné miesto, ale nezostúpil. "Snažia sa zložiť káder tak, aby sa darilo naplniť vyššie ambície. Pre mňa je to výzva," povedal pre RTVS slovenský reprezentant. Jánošík prišiel do Plzne v druhej polovici januára z Litvínova, za HC Škoda odohral v závere základnej časti 15 zápasov s bilanciou dva góly a tri asistencie. V minulosti na klubovej úrovni obliekal aj dresy Gatineau Olympiques v juniorskej QMJHL, HC Košice, Chomutova či Slovana Bratislava v KHL.