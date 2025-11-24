< sekcia Šport
Jánošík predĺžil zmluvu s M. Boleslavou o dva roky: Som hrdý a vďačný
Tridsaťtriročný obranca sa po jeden a pol mesačnej pauze zapríčinenej zranením vrátil do zápasovej akcie, ale po štyroch odohratých zápasoch bude opäť nútene pauzovať.
Autor TASR
Mladá Boleslav 24. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Jánošík predĺžil zmluvu s českým extraligistom BK Mladá Boleslav o ďalšie dva roky. Klub však zároveň informoval, že kapitán tímu v nedeľu po zásahu pukom utrpel zlomeninu nohy.
Tridsaťtriročný obranca sa po jeden a pol mesačnej pauze zapríčinenej zranením vrátil do zápasovej akcie, ale po štyroch odohratých zápasoch bude opäť nútene pauzovať. „Také veci k športu patria, aj keď sa s tým človek nikdy nezmieri. V poslednej dobre si vyberám naozaj veľa smoly,“ citoval Jánošíka klubový web.
Účastník šiestich majstrovstiev sveta a bývalý obranca Košíc, Chomutova, Liberca, bratislavského Slovana, Litvínova, Plzne či švédskeho Oskarshamnu sa však teší aspoň z novej zmluvy. „Som však hrdý a vďačný, že bude môcť v Mladej Boleslavi pokračovať. Cítim tu dôveru a podporu, s rodinou sme tu veľmi šťastní. Verím, že s tak úžasnou partiou, akú v kabíne máme, dokážeme ešte veľké veci. Urobím všetko preto, aby som sa vrátil čo najskôr a čo najlepšie pripravený,“ dodal Jánošík.
Prínos slovenského kapitána ocenil aj športový šéf klubu Tomáš Vlasák: „Adam je pre nás neoddeliteľnou súčasťou tímu. Je lídrom, ktorý dokáže spojiť kabínu, dodať pokoj aj pritvrdiť na ľade. Jeho skúsenosti a charakter sú pre nás zásadné. Preto sme veľmi radi, že sme sa dohodli na predĺžení zmluvy.“
Tridsaťtriročný obranca sa po jeden a pol mesačnej pauze zapríčinenej zranením vrátil do zápasovej akcie, ale po štyroch odohratých zápasoch bude opäť nútene pauzovať. „Také veci k športu patria, aj keď sa s tým človek nikdy nezmieri. V poslednej dobre si vyberám naozaj veľa smoly,“ citoval Jánošíka klubový web.
Účastník šiestich majstrovstiev sveta a bývalý obranca Košíc, Chomutova, Liberca, bratislavského Slovana, Litvínova, Plzne či švédskeho Oskarshamnu sa však teší aspoň z novej zmluvy. „Som však hrdý a vďačný, že bude môcť v Mladej Boleslavi pokračovať. Cítim tu dôveru a podporu, s rodinou sme tu veľmi šťastní. Verím, že s tak úžasnou partiou, akú v kabíne máme, dokážeme ešte veľké veci. Urobím všetko preto, aby som sa vrátil čo najskôr a čo najlepšie pripravený,“ dodal Jánošík.
Prínos slovenského kapitána ocenil aj športový šéf klubu Tomáš Vlasák: „Adam je pre nás neoddeliteľnou súčasťou tímu. Je lídrom, ktorý dokáže spojiť kabínu, dodať pokoj aj pritvrdiť na ľade. Jeho skúsenosti a charakter sú pre nás zásadné. Preto sme veľmi radi, že sme sa dohodli na predĺžení zmluvy.“