Janov má prvé víťazstvo v ligovej sezóne, proti Sassuole uspel 2:1
O zisku troch bodov pre hostí rozhodol v 93. minúte prudkou hlavičkou nórsky stredný obranca Östigaard.
Autor TASR
Rím 3. novembra (TASR) - Futbalisti FC Janov sa v 10. kole dočkali prvého víťazstva v prebiehajúcej sezóne Serie A. V pondelok uspeli na ihrisku Sassuola 2:1, keď o zisku troch bodov pre hostí rozhodol v 93. minúte prudkou hlavičkou nórsky stredný obranca Leo Östigaard. Vďaka tomu poskočil jeho tím na 18. miesto tabuľky so šiestimi bodmi. Sassuolo je priebežne na 11. priečke.
Serie A - 10. kolo:
US Sassuolo – FC Janov 1:2 (0:1)
Góly: 47. Berardi – 18. Malinovskyj, 90.+3 Östigaard
