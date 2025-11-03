Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Janov má prvé víťazstvo v ligovej sezóne, proti Sassuole uspel 2:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

O zisku troch bodov pre hostí rozhodol v 93. minúte prudkou hlavičkou nórsky stredný obranca Östigaard.

Autor TASR
Rím 3. novembra (TASR) - Futbalisti FC Janov sa v 10. kole dočkali prvého víťazstva v prebiehajúcej sezóne Serie A. V pondelok uspeli na ihrisku Sassuola 2:1, keď o zisku troch bodov pre hostí rozhodol v 93. minúte prudkou hlavičkou nórsky stredný obranca Leo Östigaard. Vďaka tomu poskočil jeho tím na 18. miesto tabuľky so šiestimi bodmi. Sassuolo je priebežne na 11. priečke.



Serie A - 10. kolo:

US Sassuolo – FC Janov 1:2 (0:1)

Góly: 47. Berardi – 18. Malinovskyj, 90.+3 Östigaard
.

