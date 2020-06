Janovský chce budovať hokejovú značku, kontroverzné logo obhajuje

Bratislava 13. júna (TASR) - Nový šéf marketingu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) vidí rezervy vo svojom rezorte v rôznych oblastiach. Predovšetkým však v budovaní značky slovenského hokeja a v prísune informácií pre fanúšikov. Peter Janovský nahradil na poste riaditeľa oddelenia marketingu SZĽH Vladimíra Jančeka, prezident zväzu Miroslav Šatan ho už oficiálne predstavil aj médiám.



Janovský sa o uvoľnený post uchádzal spolu s viac ako stovkou ďalších záujemcov, členovia výberovej komisie si ho napokon vybrali aj preto, lebo má okrem skúseností v odbore aj silné hokejové cítenie. "Mám pätnásťročné skúsenosti v oblasti reklamy a marketingu. Začínal som v reklamných agentúrach, kde som po prvý raz videl krásu reklamy a médií. Pôsobil som aj v komerčnom rádiu ako redaktor za mojich študentských čias. Robil som reklamného manažéra, mal som vlastnú agentúru a bol som aj na voľnej nohe. Po tom, ako som zaregistroval ponuku od SZĽH, tak ma to veľmi zaujalo. Bola to jediná ponuka za uplynulé dva roky, na ktorú som reagoval. Vízia a hodnoty s príchodom Mira Šatana mi boli veľmi sympatické. Prihlásil som sa do výberového konania, ktoré prebiehalo v niekoľkých kolách v priebehu dvoch mesiacov. Túto možnosť si veľmi vážim a považujem za česť nosiť odznak slovenského hokeja. Som hokejový fanúšik a to je dôvod, prečo som sa rozhodol bojovať o túto funkciu," prezradil pre TASR.



Jeho predchodca skončil vo funkcii vlani v septembri. Spolu s Jančekom odišli po vzájomnej dohode aj dve pracovníčky Zuzana Tomčíková a Jana Režňáková. Zväz nechcel komentovať dôvody zmeny, ale počas pôsobenia Jančeka vo funkcii narástli tržby marketingu. Jankovský chce pokračovať v tomto trende, za cieľ si vytýčil tri piliere: "S mojím predchodcom Jančekom som sa stretol niekoľkokrát. Presah jeho agendy je dobrý. Ja vidím obrovský potenciál v posilňovaní pozitívnej väzby toho, čo hokej prináša. Či už na klubovej úrovni, alebo na úrovni značky a na spolupráci so sponzormi. Uplynulé obdobie nám ukázalo, že produkt zmizol a vyplavili sa veci, ktoré boli niekde pod hlavnou témou. Z marketingového hľadiska mám teda tri piliere, ktoré chcem posunúť. Prvý je posilňovať väzby a dokazovať sponzorom, že má zmysel hokej podporovať. Aj keď možno nemáme za uplynulé roky také výsledky, aké by sme si želali, ale je to aj o správnych hodnotách, nielen o športových výsledkoch. Šport prináša zo sebou aj hodnoty ako spolupráca, rešpektovanie súpera a pravidiel. Pokiaľ sa s týmito hodnotami stotožnia aj naši sponzori a ukazuje sa, že sa aj stotožňujú, tak to má zmysel. Druhá časť je pomáhať klubom, mnoho z nich potrebuje predať produkt na lokálnej úrovni. Chcem im pomáhať v tom, ako efektívne predať značku, ako efektívne naberať deti. Lebo mnoho rodičov vníma hokej ako drahý šport, pritom za pomoci novej infraštruktúry vieme veľmi pomôcť a priniesť klubom marketingové know-how. No a tretí pilier je ten, že chcem posilňovať značku slovenského hokeja."



Najkontroverznejším počinom predchádzajúceho vedenia marketingového oddelenia zväzu bolo vytvorenie nového loga, ktoré sa nachádzalo aj na nových dresoch. Na nich bol špeciálne upravený štátny znak, kde namiesto trojvŕšia dominujú tri pozdvihnuté hokejky, čo má symbolizovať úspech. Nie všetci tento inovatívny nápad prijali s nadšením, vrátane politikov. Nové logo z dresov zmizlo, nahradil ho štátny znak. Zväz však vytvorené logo naďalej používa ako svoju značku. "To logo používame, pretože má zmysel a je za ním príbeh. Vytvorili ho ľudia, ktorí majú hokej radi. To, že sa táto téma spolitizovala, uškodila nástupu tohto loga. Budeme s ním ďalej pracovať, pretože aj zväzy v iných krajinách požívajú logo na svoju identifikáciu a budovanie identity. Nemá to zmysel len preto, aby sme vytvárali vizuálnu identitu, ale má to aj ekonomický dopad. Slovenský hokej je vnímam ako obľúbenú značku, ktorú treba budovať a chrániť a má silu aj v 'merčendajzi'. Vieme s logom pracovať a identifikovať ho. Či už na dresoch, tričkách, toto sú veci, ktoré dokážu vniesť príbeh tohto loga a vniesť do neho ekonomický efekt," zdôraznil Janovský.



Ako prezradil, v hre je dokonca aj variant, že sa kontroverzné logo opäť vráti na dresy reprezentácie: "Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár povedal, že sa rád stretne s Miroslavom Šatanom a preberú túto tému. Za marketing určite odporučíme, aby sa debata niekam posunula. Ale otázka je aj tá, aké máme legislatívne možnosti. Tie sú zadefinované tak, že štátny znak musí byť na drese. Je to prirodzené, pretože v predchádzajúcich dvadsiatich rokoch ho reprezentácia mala na hrudi, momentálne je kompromis, že logo s hokejkami je na dresoch, ale nie je dominantné. Je to na dlhšiu diskusiu."



Nový šéf marketingu chce zväzu ponúknuť aj novú platformu, ktorá by mala priniesť fanúšikom lepšie a bohatšie informácie. Slováci majú podľa neho k hokeju najbližšie a tento krok považuje za dôležitý: "Myslím si, že im môžeme ponúkať rôzne témy. Tu vidíme veľký potenciál. Či už vo forme článkov, alebo audiovizuálne. To sa už rozbehlo. Marketing nie je len o spotoch a 'merčendajzi', ale aj o tom, aby sme fanúšikom ponúkli rôzne informácie."