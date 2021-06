Jansrud plánuje po nadchádzajúcej sezóne ukončiť kariéru

Oslo 19. júna (TASR) - Nórsky lyžiar Kjetil Jansrud plánuje po nasledujúcej sezóne ukončiť kariéru. Posledné preteky by mal absolvovať v marci 2022 na svojej domovskej trati v Kvitfjelli.



Tridsaťpäťročný zjazdár však pripustil, že existuje istá šanca, že bude v lyžiarskej kariére pokračovať. "Predpokladám, že to bude moja posledná sezóna. Ak však veci dopadnú mimoriadne dobre, možno si poviem, dočerta, vydržím ešte rok," povedal v rozhovore pre sport1.de.



Jansrud má na svojom konte päť medailí z olympijských hier, vrátane zlata zo super-G zo Soči. Na MS vybojoval tri cenné kovy, v Are 2019 triumfoval v zjazde.