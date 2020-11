Januárové cyklistické podujatia WorldTour v Austrálii sú zrušené

Sydney 1. novembra (TASR) - Austrálski organizátori zrušili úvodné podujatia budúcoročného kalendára WorldTour Tour Down Under a Cadel Evans Great Ocean Road Race. Dôvodom je pandémia koronavírusu, ktorá komplikuje cyklistom dopravu do Austrálie.



Etapové preteky Tour Down Under boli naplánované na 14. až 24. januára, nahradí ich menšie domáce podujatie. Jednorazovka Cadel Evans Great Ocean Road Race sa mala konať 31. januára. Organizátori zrušili aj obe ženské podujatia. "Samozrejme, že som sklamaný, ale vzhľadom na situáciu musí byť našou prioritou zdravie a bezpečnosť obyvateľov a našich komunít," uviedol riaditeľ Tour Down Under Stuart O'Grady.



Väčšina tímov oznámila organizátorom, že na preteky nechce cestovať, keďže v Austrálii by museli podstúpiť karanténu a tá by im hrozila aj po návrate domov. Informoval o tom portál Cyclingnews.