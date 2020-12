Januárové krsokorčuliarske ME v Záhrebe zrušili pre koronavírus

Lausanne 10. decembra (TASR) - Januárové ME v krasokorčuľovaní v chorvátskom Záhrebe zrušili pre pandémiu koronavírusu. Kontinentálny šampionát sa neuskutoční prvýkrát po viac ako 70 rokoch. Oznámili to predstavitelia Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU).



"Bolo to veľmi náročný verdikt, ale situácia s pandémiou koronavírusu je stále nepriaznivá. Rozhodli sme takto s ohľadom na zdravie organizátorov a účastníkov," uviedla ISU v stanovisku podľa agentúry AP. ISU už pripravuje plány, keby sa nemohli uskutočniť ani marcové MS vo Švédsku. Jednou z alternatív je kombinácia MS s aprílovým podujatím World Team Trophy v Japonsku. Výsledky z MS totiž rozhodnú o počte miesteniek pre krajiny na ZOH 2022 v Pekingu.



Pre pandémiu už zrušili aj tohtoročné MS, ktoré sa mali uskutočniť v marci v Montreale. Zrušila sa aj decembrová Grand Prix v Pekingu, ktorá mala byť testovacím podujatím na ZOH 2022.