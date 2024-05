SKVELÝ VÝKON: Jány a tím Slovenska získali zlato v ľahu na 50 m

ME vo vzduchových zbraniach - Osijek



puška v ľahu na 50 m - súťaž tímov:



1. SLOVENSKO (Patrik Jány, Štefan Šulek a Ondrej Holko) 1876,4 b., 2. Česko 1871, 3. Nórsko 1869,9, 4. Švajčiarsko 1868,4, 5. Poľsko 1866,5, 6. Švédsko 1866







puška v ľahu na 50 m:



1. JÁNY (SR) 628,8 b., 2. Jon Thor Sigurdsson (Isl.) 627,0, 3. Jesper Johansson (Švéd.) 627,0, ..., 12. ŠULEK 624,1, 18. HOLKO 623,5, 40. Rafael KNAPÍK (všetci SR) 616,6



Osijek 30. mája (TASR) - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány získal na ME vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osijeku zlatú medailu v puške v ľahu na 50 m. V individuálnej súťaži triumfoval s nástrelom 628,8 a mal náskok 1,8 bodu na druhého Jona Thora Sigurdssona z Islandu a tretieho Jespera Johanssona zo Švédska. Jány spolu so Štefanom Šulekom a Ondrejom Holkom zvíťazili aj v tímovej súťaži.Dvadsaťšesťročný Jány získal svoju piatu medailu na ME v kariére. V ľubovoľnej malokalibrovke 3x20 rán získal v utorok bronz. Predtým bol dvakrát zlatý (2022, 2024) a raz strieborný (2023) vo vzduchovej puške 10 m.Vďaka svojmu výkonu prispel aj k triumf v tímovej súťaži. Slováci nazbierali celkovo 1876,4 bodu, o päť bodov viac ako druhé Česko. Bronz si vybojovalo Nórsko (1869,9). K titulu majstrov Európy prispel aj Šulek, ktorý dosiahol 624,1 b., čo mu v individuálnej súťaži stačilo na 12. miesto. Holko mal ako tretí člen víťazného tímu 623,5 bodov a v kvalifikácii mu patrila 18. priečka. Rafael Knapík skončil na 40. pozícii (616,6).