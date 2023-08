Jány ani Šulek nepostúpili do finále vzduchovej pušky 10 m

Baku 19. augusta (TASR) - Slovenskí strelci nepostúpili do finále vzduchovej pušky 10 m na majstrovstvách sveta v Baku. Patrik Jány ani Štefan Šulek sa v sobotňajšej kvalifikácii nezmestili do najlepšej osmičky.



Najlepší nástrel mal spomedzi 130 strelcov Číňan Chao-žan Jang, bronzový medailista z Tokia nazbieral 633,9 bodu. Postupovú hranicu stanovil na 629,3 b Victor Lindgren zo Švédska, Jánymu naňho chýbalo 1,3 b a obsadil 23. miesto. Jeho krajan Šulek bol na 81. pozícii so ziskom 621,3 b.