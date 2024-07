Jány chce na OH účasť vo finále vzduchovej pušky: Posunul som sa

Bratislava 24. júla (TASR) - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány a plavci Matej Duša s Tamarou Potockou v stredu vyrazili na OH v Paríži. Nádej na zisk cenného kovu spočíva prevažne na ramenách 26-ročného strelca.



Úradujúci majster Európy vo vzduchovej puške na 10 m by sa v tejto disciplíne rád prebojoval do finále. Na uplynulých hrách v Tokiu v nej obsadil 7. priečku. "Pre mňa bude cieľ dostať sa do finále. V kvalifikácii to bude asi najťažšie, je tam široká špička. Vo finále uvidíme. Myslím, že oproti Tokiu som sa posunul a som inde," uviedol Jány. V príprave na OH zohrala dôležitú rolu účasť na ME v Györi: "V tréningu sme skúšali technické veci aj stratégie a na vrcholových podujatiach sme si chceli vyskúšať, či to funguje ako chceme. Na ME to vyšlo, takže očividne robíme niečo dobre a veríme, že to bude pokračovať aj teraz na olympiáde."



Nadchádzajúce hry už nebudú obmedzené opatreniami proti šíreniu koronavírusu, na strelnici tak môže rušivo pôsobiť viacero vnemov. "Myslím si, že vo finále to hrá rolu. Dovolili, aby hrala hudba a diváci skandovali. Už boli stratégie, kedy robili strelcom napriek, čiže možno to vo finále bude zohrávať nejakú rolu, v kvalifikácii nie," myslí si. Jány bude v Paríži štartovať aj v kategórii puška 3 pozície 50 m.





Duša aj Potocká sa na OH predstavia prvýkrát. O účasti oboch reprezentantov rozhodla koncom júna Slovenská plavecká federácia (SPF), kľúčová bola bodová hodnota výkonov v tejto sezóne. Dvadsaťštyriročný Duša bude v olympijskom bazéne súťažiť vo svojej najsilnejšej disciplíne 50 m voľným spôsobom. Na kontinentálnom šampionáte v Belehrade v nej finišoval 16. s časom 22,33 s. "Je to moja prvá olympiáda a veľmi sa teším na to, aká to bude skúsenosť. Bola to naozaj dlhá sezóna, spravil som pre to, čo sa dalo. Nemal som žiadny výpadok, všetko išlo podľa plánu a sme tu. Takže stačí to len ukázať," povedal.



Za svoj cieľ si stanovil postup z rozplavieb, ale je si vedomý, že úlohu môže zohrať aj šťastie. "Je to disciplína, ktorá vám nič neodpustí. Rozdiel medzi postupom a nepostupom môže byť o vonkajších faktoroch. Či už pre mňa alebo pre ostatných veľmi dobrých svetových plavcov. Bude tam treba trochu športového šťastia. Jednoznačne idem s tým, že chcem posunúť svoje osobné maximum a dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie," dodal Duša.





Potocká si zaistila miestenku vďaka výkonom na júnových ME, po ktorých v národnom rebríčku predbehla Andreu Podmaníkovú. Vo finále motýľkarského šprintu skončila štvrtá, v polohových pretekoch na 200 m obsadila piate miesto a stanovila nový národný rekord (2:12,42 min). "Na Európe som sa snažila podať čo najlepší výsledok, aby som tu teraz mohla stáť. Teším sa, že môžem reprezentovať Slovensko na svojej prvej olympiáde a urobím všetko pre to, aby som dosiahla dobrý výsledok," sľúbila 21-ročná plavkyňa.







Jej čas z Belehradu by na predošlých hrách v Tokiu stačil na siedme miesto. "Tam by to bolo siedme miesto, bohužiaľ, teraz to nestačilo ani na limit. Limity šli rapídne hore a uvidíme, aká konkurencia tam bude tento rok," skonštatovala Potocká. V Paríži bude štartovať v polohovke na 200 m, rozplavby sú na programe v piatok 2. augusta.