Jány štvrtý vo finále VzPu 3x20 50m v Mníchove, triumfoval Hegg

strelectvo - SP v Mníchove:



vzduchová puška 3x20 50m - finále: 1. Jon-Hermann Hegg (Nór.) 464,1 b, 2. Iľja Marsov (Rus.) 462, 3. Jiří Přívratský (ČR) 452,0, 4. PATRIK JÁNY (SR) 438,5, 5. István Péni (Maď.) 429,4, 6. Islam Satpajev (Kaz.) 419,1, 7. Chain Singh (Ind.) 407, 8. Brian Baudouin (Fr.) 405,4, ..., kval.: 31. Štefan ŠULEK 588



Mníchov 11. júna (TASR) - Slovenský strelec Patrik Jány obsadil na podujatí Svetového pohára v Mníchove štvrté miesto v disciplíne vzduchová puška 3x20 50 m. V stredajšom finále nazbieral dovedna 438,5 bodu. Na čele poradia sa dlho držal Rus Iľja Marsov, napokon ho lepším záverečným pokusom predbehol Jonn-Hermann Hegg z Nórska, ktorý tak oslavoval triumf. Bronz získal Čech Jiří Přívratský.Vo finále trojpolohovky vystrelili strelci v každej z polôh 15-krát. Začínali v pokľaku, po pätnástich pokusoch mal slovenský reprezentant na konte 151,1 bodu a figuroval na priebežnom 7. mieste. Po kvalitnej druhej pätici pokusov v pozícii ležmo sa dostal na 4. priečku, kde už zostal až do začiatku pozície v stoji. Do poslednej polohy šiel Jány s 1,9-bodovou stratou na tretieho Nóra Hegga. Po úvodných piatich pokusoch bol 1,6 za Přívatským, manko dokázal pred záverečnou päticou pokusov skresať na 0,8 bodu. Po dvoch výstreloch musel na zotrvanie vo finále prekonať takmer nedostihnuteľnú stratu 1,6 b. To sa mu nepodarilo a obsadil tak konečnú 4. priečku.Dvadsaťsedemročný Jány tak vylepšil svoje minuloročné ôsme miesto z tejto disciplíny. Vo štvrtok 12. júna zabojuje ešte vo vzduchovej puške 10 m, kde na rovnakom podujatí získal vlani striebro.Do finálovej osmičky v Mníchove sa neprebojoval Jányho krajan Štefan Šulek, ten s 588 bodmi skončil v kvalifikácii na 31. priečke.