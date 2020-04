Jány neberie odklad OH tragicky: Som mladý, ten rok počkám

Bratislava 20. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány si už dávnejšie zabezpečil miestenku na OH do Tokia, na svoju olympijskú premiéru si však musí ešte počkať. Odklad OH na leto 2021 z dôvodu pandémie koronavírusu ho síce mrzí, ale neberie to tragicky.



Jány mal šťastie, že v čase vypuknutia pandémie sa zo zahraničnej cesty stihol vrátiť skôr, ako sa situácia v Európe rapídne zhoršila. "Začiatkom marca, týždeň a pol predtým, ako to naplno vypuklo, sme sa vracali z európskeho šampionátu vo Vroclave. Karanténne opatrenia nás ešte nezastihli," uviedol v rozhovore pre olympic.sk slovenský strelec, ktorý v Poľsku obsadil 23. miesto v disciplíne vzduchová puška 10 m. Voľný čas trávi doma v Banskej Štiavnici. "Doma je stále čo robiť. Pomáham v záhrade, okolo domu. Venujem sa kondícii, ale od strieľania som si dal pauzu. Keď sme už vedeli, že sa zrušia súťaže, využil som to. Teraz je ideálny čas oddýchnuť si," poznamenal člen Vojenského športového centra.



Strelnicu má však podľa jeho slov pripravenú. "V Banskej Štiavnici mám podmienky na tréning. K dispozícii mám aj strelnicu, na ktorej viem zariadiť, že tam budem iba ja. Začínam od tohto týždňa. Mal som voľno, pomohol som doma a teraz začnem znova strieľať," povedal Jány. Počas uplynulých dní však nevypol úplne. Fyzická aktivita v jeho dennom režime nesmie chýbať. "Beh, turistika, domáce cviky na stred tela, ktoré som si zapamätal ešte od fyzioterapeutov," vymenúva mladý strelec.



Rok 2019 bol pre neho prelomový. Triumfoval na univerziáde v Neapole, na Svetovom pohári v Rio de Janeiro obsadil tretie miesto vo vzduchovej puške 60 m, čím vybojoval miestenku na OH. Na Slovensku sa tešil z titulu Univerzitný športovec roka. "Tešil som sa, vyzeralo, že to je dobre nastavené a uberá sa to dobrým smerom. Prišla do toho aj nová zbraň, všetko to začalo fungovať a zapadať do seba. Mali sme mať slovenský šampionát, no aj ten sa zrušil. Tešil som naň, cítil som, že som vo forme. Myslel som si, že by sa mi mohol podariť aj dobrý výsledok. Všetko bolo na dobrej ceste, preto ma odklad olympiády trošku mrzí. Neberiem to však tragicky. Ja som mladý, ten rok už počkám," pokúša sa nájsť pozitíva zverenec trénera Zoltána Baláža, majstra Európy z roku 2005.



Nikto nevie, kedy sa šport opäť naplno rozbehne, plánovať čokoľvek je preto predčasné. "Uvidím, či budem upravovať a meniť svoj plán. Zariadim sa aj na základe toho, ako budú postavené súťaže budúci rok. Tento rok sme mali v pláne európsky šampionát, majstrovstvá Slovenska, Svetový pohár, aj spomínané testy v Tokiu. Uvidíme, ako to bude budúci rok. Vyberieme si tie súťaže, ktoré nám budú vyhovovať. Ten rok sa pokúsim využiť k dobru, aby som sa zlepšil a posunul ďalej," zdôraznil 22-ročný strelec. Napriek všetkému si Jány myslí, že OH v Tokiu budú skutočne pekné olympijské hry. "Verím, že sa to začne uberať dobrým smerom, treba myslieť pozitívne," dodal pre olympic.sk.