BOLO TO TESNÉ: Jány nepostúpil do finále ľubovoľnej malokalibrovky

výsledky:



1. Jü-kchun Liou (Čína) 594 b, 2. Jon-Hermann Hegg (Nór.) 593, 3. Serhij Kuliš (Ukr.) 592 - 39x, 4. Lucas Bernard Denis Kryzs (Fr.) 592 - 35x, 5. Lazar Kovačevič (Srb.) 592 - 33x, 6. Tomasz Bartnik (Poľ.) 591, 7. Swapnil Kusale (Ind.) 590 - 38x, 8. Jiří Přívratský (ČR) 590 - 35x, ... 10. Patrik JÁNY (SR) 589

Chateauroux 31. júla (TASR) - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány tesne nepostúpil do finále ľubovoľnej malokalibrovky 3x40 na olympijských hrách vo Francúzsku. V stredajšej kvalifikácii v Chateauroux obsadil 10. miesto s nástrelom 589 bodov, pričom na prvú osmičku mu chýbal jeden bod.Čerstvo dvadsaťsedemročný strelec tak neuspel ani vo svojej druhej disciplíne na olympijskej strelnici v Chateauroux, v nedeľu mu chýbalo na postup do finále vzduchovej pušky 10 m iba 1,8 bodu a v kvalifikácii obsadil 20. miesto s nástrelom 628,0 b.V stredu bol k vytúženému postupu medzi najlepšiu osmičku ešte bližšie, ale posledným výstrelom trafil iba za osem bodov, čo ho stálo finále. Kvalifikáciu vyhral v olympijskom rekorde 594 b čínsky reprezentant Jü-kchun Liou.Pre Jányho to bola druhá olympiáda v kariére. Pred troma rokmi v Tokiu sa prebojoval do finále vo vzduchovej puške, v ktorom obsadil siedmu priečku. V ľubovoľnej malokalibrovke 3x40 skončil na 13. pozícii.