Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
Jány obsadil v Mníchove 5. priečku v troch pozíciách

Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Mníchov 29. mája (TASR) - Slovenský strelec Patrik Jány obsadil 5. priečku v piatkových pretekoch Svetového pohára v Mníchove v disciplíne puška 50 m 3 pozície. Vo finále zaznamenal hodnotu 325,9 b.

Jány v kvalifikácii nazbieral 591 bodov a dostal sa do finálovej osmičky z predposlednej pozície. Vo finále nazbieral v kľaku 100 bodov, v ľahu 103,7 a v stoji 51,7 a 51,4. Po základných troch kolách tak mal na konte skóre 306,8 a patrilo mu 5. miesto. V eliminácii sa už nedokázal posunúť, keď zaznamenal výstrely za 9,8 a 9,3.
