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Jány postúpil do finále ľubovoľnej malokalibrovky v 3 polohách
Jánymu sa na šampionáte v katarskej Dauhe darí.
Autor TASR
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Dauha 11. novembra (TASR) - Slovenský strelec Patrik Jány postúpil do finále majstrovstiev sveta v ľubovoľnej malokalibrovke v 3 polohách. V stredajšej kvalifikácii obsadil siedme miesto s nástrelom 584 bodov. Osemčlenné finále bolo na programe od 11.00 SEČ.
V akcii boli aj ďalší dvaja Slováci. Ondrej Holko skončil na 43. priečke s nástrelom 575 bodov, Štefan Šulek sa umiestnil o sedem pozícií nižšie s 573 bodmi.
Jánymu sa na šampionáte v katarskej Dauhe darí. Vo finále disciplíny vzduchová puška 10 m skončil šiesty a pre Slovensko získal prvú miestenku na OH 2028 v Los Angeles. Následne získal zlato v neolympijskej disciplíne ľubovoľná malokalibrovka na 50 m v ľahu.
V akcii boli aj ďalší dvaja Slováci. Ondrej Holko skončil na 43. priečke s nástrelom 575 bodov, Štefan Šulek sa umiestnil o sedem pozícií nižšie s 573 bodmi.
Jánymu sa na šampionáte v katarskej Dauhe darí. Vo finále disciplíny vzduchová puška 10 m skončil šiesty a pre Slovensko získal prvú miestenku na OH 2028 v Los Angeles. Následne získal zlato v neolympijskej disciplíne ľubovoľná malokalibrovka na 50 m v ľahu.
MS v strelectve v Dauhe:
ľubovoľná malokalibrovka 50 m, 3 polohy - muži, kvalifikácia: 1. Niraj Kumar (India) 591, 2. Jan Lochbihler (Švaj.) 586, 3. Jon-Hermann Hegg (Nór.) 586, ..., 7. Patrik JÁNY (SR) 584, ..., nepostúpili: 43. Ondrej HOLKO 575, 50. Štefan ŠULEK (obaja SR) 573
ľubovoľná malokalibrovka 50 m, 3 polohy - muži, kvalifikácia: 1. Niraj Kumar (India) 591, 2. Jan Lochbihler (Švaj.) 586, 3. Jon-Hermann Hegg (Nór.) 586, ..., 7. Patrik JÁNY (SR) 584, ..., nepostúpili: 43. Ondrej HOLKO 575, 50. Štefan ŠULEK (obaja SR) 573