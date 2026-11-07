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MÁME MAJSTRA SVETA: Jány získal zlato v ľubovoľnej malokalibrovke
V sobotňajšom finále zvíťazil s výkonom 628,3 bodu pred Maďarom Istvánom Pénim a Číňanom Čangom Čchang-chungom.
Autor TASR,aktualizované
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Katar 7. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant Patrik Jány získal na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe zlatú medailu v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka na 50 m v ľahu. V sobotňajšom finále zvíťazil s výkonom 628,3 bodu pred Maďarom Istvánom Pénim a Číňanom Čangom Čchang-chungom. Ondrej Holko obsadil 46. pozíciu (617,3) a Štefan Šulek bol na 55. priečke (614,8).
Jány tak nadviazal na úspešné účinkovanie v disciplíne vzduchová puška 10 m muži, kde sa síce nezapojil do bojov o pódiové priečky, ale pre Slovensko získal prvú miestenku na olympijské hry do Los Angeles 2028. Dvadsaťdeväťročný reprezentant vybojoval vôbec prvú medailu na svetovom šampionáte, vo svojej kvalifikačnej skupine pritom obsadil 10. miesto s výkonom 622,7. Vo finále ale predviedol najlepšiu mušku, v každej sérii dosiahol minimálne 104 bodov.
Slovenky naopak zostali mimo pódiových miest, najvyššie sa umiestnila na 36. priečke Diana Beníková so skóre 618,0 bodu. Danielu Demjén Peškovú klasifikovali na 42. pozícii (617,3) a Miroslava Kyseľová bola 58. (611,0). Zlato získala Nórka Caroline Finnestad Lundová.
Jány tak nadviazal na úspešné účinkovanie v disciplíne vzduchová puška 10 m muži, kde sa síce nezapojil do bojov o pódiové priečky, ale pre Slovensko získal prvú miestenku na olympijské hry do Los Angeles 2028. Dvadsaťdeväťročný reprezentant vybojoval vôbec prvú medailu na svetovom šampionáte, vo svojej kvalifikačnej skupine pritom obsadil 10. miesto s výkonom 622,7. Vo finále ale predviedol najlepšiu mušku, v každej sérii dosiahol minimálne 104 bodov.
Slovenky naopak zostali mimo pódiových miest, najvyššie sa umiestnila na 36. priečke Diana Beníková so skóre 618,0 bodu. Danielu Demjén Peškovú klasifikovali na 42. pozícii (617,3) a Miroslava Kyseľová bola 58. (611,0). Zlato získala Nórka Caroline Finnestad Lundová.
MS v strelectve v Dauhe - výsledky:
ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu - muži: 1. Patrik JÁNY (SR) 628,3 b., 2. István Péni (Maď.) 627,9, 3. Čang Čchan-chung (Čín.) 627,8, ..., 46. Ondrej HOLKO 617,3, 55. Štefan ŠULEK (obaja SR) 614,8
ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu - ženy: 1. Caroline Finnestad Lundová (Nór.) 628,2 b., 2. Stephanie Laura Scurrah Grundsöeová (Dán.) 628,0, 3. Seonaid McIntoshová (V. Brit.) 626,9, ..., 36. Diana BENÍKOVÁ 618,0, 42. Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ 617,3, 58. Miroslava KYSEĽOVÁ (všetky SR) 611,0
ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu - muži: 1. Patrik JÁNY (SR) 628,3 b., 2. István Péni (Maď.) 627,9, 3. Čang Čchan-chung (Čín.) 627,8, ..., 46. Ondrej HOLKO 617,3, 55. Štefan ŠULEK (obaja SR) 614,8
ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu - ženy: 1. Caroline Finnestad Lundová (Nór.) 628,2 b., 2. Stephanie Laura Scurrah Grundsöeová (Dán.) 628,0, 3. Seonaid McIntoshová (V. Brit.) 626,9, ..., 36. Diana BENÍKOVÁ 618,0, 42. Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ 617,3, 58. Miroslava KYSEĽOVÁ (všetky SR) 611,0