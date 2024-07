Jányho mrzel posledný výstrel: Urobil som mikro pohyb

Patrik Jány na OH 2024 v Paríži. Foto: TASR - Martin Baumann

Chateauroux 31. júla (TASR) - Slovenský reprezentant Patrik Jány tvrdí, že o jeho stopke do finále v ľubovoľnej malokalibrovke na 3x20 len rozhodli milisekundy. Dvadsaťsedemročný strelec obsadil na olympijských hrách vo Francúzsku v stredajšej kvalifikácii v Chateauroux 10. miesto s nástrelom 589 bodov, pričom na prvú osmičku mu chýbali dva body. O účasť medzi elitou ho obral posledný výstrel.Týmto výstrelom trafil iba za osem bodov. "" povzdychol si Jány po pretekoch.Po prvej položke v pokľaku figuroval okolo 30. miesta, no postupne sa šplhal hore. V ležke si polepšil a v stoji mieril do finále. No zastavil ho posledný pokus, v ktorom potreboval trafiť desiatku. "Osmička bola vôbec jeho najhoršia rana v celých pretekoch.dodal Jány.Ihneď po poslednej rane sa slovenský olympionik sklamane pozrel do hľadiska, kde mal rodičov a blízkych a vzápätí sa dozvedel nemilú správu. "Jány tak neuspel ani vo svojej druhej disciplíne na olympijskej strelnici v Chateauroux, v nedeľu mu chýbalo na postup do finále vzduchovej pušky 10 m iba 1,8 bodu.Na OH v Tokiu skončil Jány trinásty, svoju pozíciu si tak vylepšil o tri miesta. "Strelcom po skončení olympiády nekončí sezóna a platí to aj pre Jányho:/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/