Jánymu vyhovuje nový finálový model, Tužinského teší striebro

Banská Bystrica 29. marca (TASR) - Slovenskí strelci Patrik Jány a Juraj Tužinský sa vrátili pod Urpín do svojho klubu VŠC Dukla ovenčení medailami z minulotýždňových majstrovstiev Európy v nórskom Hamare. Zlato priniesol Jány, ktorý triumfoval vo vzduchovej puške na 10 metrov, strieborný kov vybojoval Tužinský na rovnakú vzdialenosť vo vzduchovej pištoli.



Obaja strelci na utorňajšej tlačovej besede v Banskej Bystrici uviedli, že tieto výsledky dosiahli vďaka výborným podmienkam, ktoré im zabezpečuje armádny klub. "Podmienky sú dobré a to prináša ovocie. Oproti minulému roku sme sa posunuli, v streľbe máme nové pravidlá a dobre som sa na ne adaptoval. Síce musíme vystreliť veľa rán a náskok, ktorý si budujete, potom stratíte, ale osobne na to nemôžem povedať nič zlého, pretože mi to vychádza. Dosiahol som jeden z najväčších úspechov v mojej kariére. Po víťazstve vo finále Svetového pohára na konci minulého roka som vedel, že mám na finále. Keď som sa tam dostal, chcel som to využiť naplno. Povedal som si všetko alebo nič a vyšlo to," neskrýval radosť Jány.



Tréner zlatého medailistu Zoltán Baláž priznal, že za európskym titulom sa skrýva veľa práce: "Pred sezónou sme museli dolaďovať veľa technických vecí. Aj čo sa týka materiálu. Pred pretekmi sme spravili maximum preto, aby Patrik dosiahol veľmi pekné umiestnenie. Sedí nám nový formát finále. Máme to dobre nastavené a verím, že budeme v tomto trende pokračovať."



Pištoliar Juraj Tužinský skompletizoval v Nórsku svoju medailovú zbierku z majstrovstiev Európy. Najcennejší kov získal vlani v Osijeku v rovnakej disciplíne. Bronz pridal na svoje konto ešte v roku 2010 v nórskom Merakeri, tak isto v tejto disciplíne. "Obhajoval som prvé zlato z majstrovstiev Európy a mal som na dosah i druhé, ale po tom sklamaní z olympiády, kde som vyhorel, som rád aj za striebro. Dôležité je, že som sa vrátil späť medzi európsku elitu. Finále bola pre mňa nová skúsenosť s novými pravidlami. Som rád, že som sa vedel tomuto systému prispôsobiť a zabojovať o medailu. Viac športového šťastia mal nemecký pretekár. Vo finále sme strieľali veľa rán, bolo tam veľké vypätie, ale teším sa z medaily," netajil radosť 37-ročný skúsený strelec Tužinský.