Japonci podľa prieskumu neveria, že v lete bude v Tokiu olympiáda

Tokio 16. marca (TASR) - Približne 70 percent Japoncov neverí, že v lete sa uskutočnia olympijské a paralympijské hry v Tokiu. Ukázal to prieskum, ktorý v pondelok zverejnili Kjodo News. Podľa neho je 24,5 % respondentov presvedčených, že sa olympiáda konať bude, 69,9 % si myslí opak.



Olympijské hry v Tokiu sú na programe od 24. júla do 8. augusta. Paralympijské by mali odštartovať 25. augusta. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a japonskí organizátori naďalej počítajú s ich konaním. Japonsko aktuálne eviduje 845 prípadov nakazených koronavírusom, chorobe podľahlo 27 osôb. Informovala o tom agentúra DPA.