Japonci vyhrali úvodnú súťaž miešaných tímov v Lillehammeri
Počas víkendu sú v dejisku ZOH 1994 na programe dve individuálne súťaže mužov a žien.
Autor TASR
Lillehammer 21. novembra (TASR) - Japonskí skokani na lyžiach Nozomi Marujamová, Ren Nikaido, Juki Itová a Rjójú Kobajaši sa stali víťazmi úvodného podujatia nového ročníka Svetového pohára v nórskom Lillehammeri. V piatkovej súťaži miešaných tímov triumfovali s náskokom 8,9 bodu pred Slovincami. Tretí skončili Rakúšania (+10,1), ktorí štartovali bez obhajcu veľkého glóbusu Daniela Tschofeniga.
Počas víkendu sú v dejisku ZOH 1994 na programe dve individuálne súťaže mužov a žien. V kvalifikácii sa predstavia aj traja slovenskí reprezentanti - súrodenci Hektor a Kira Mária Kapustíkovci i Tamara Mesíková.
SP v skokoch na lyžiach v Lillehammeri
súťaž miešaných tímov:
1. Japonsko (Nozomi Marujamová, Ren Nikaido, Juki Itová a Rjójú Kobajaši) 1034,0 bodu, 2. Slovinsko (Nika Prevcová, Timi Zajc, Nika Vodanová, Domen Prevc) 1025,1, 3. Rakúsko (Julia Mühlbacherová, Stefan Kraft, Lisa Ederová, Jan Hörl) 1023,9, 4. Nemecko 992,4, 5. Nórsko 940,1, 6. Poľsko 834,6, 7. Fínsko 794,3, 8. Kanada 792,4
