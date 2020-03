Japonci vypočítali, že v prípade odkladu stratia 5,7 miliardy eur

Tokio 23. marca (TASR) - Odklad OH 2020 v Tokiu by stál japonských organizátorov až 5,7 miliardy eur. Uviedla to v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na japonských ekonomických expertov.



Miestne univerzity vykalkulovali výšku možných strát potom, ako v nedeľu Medzinárodný olympijský výbor (MOV), japonská vláda aj organizačný výbor prvýkrát pripustili možnosť presunutia pôvodného termínu 24. júl - 9. august. Zrušenie podujatia ale organizátori nepripúšťajú.



MOV simuluje možností odloženia hier, v hre sú varianty B, C, D podľa času, o aký by sa hry odložili. Možné je odloženie o mesiac, 45 dní či rok, dokonca dva. Rozpočet OH je vyše 12 miliárd amerických dolárov, tri majú dať sponzori z Japonska, medzi ktorými stúpa nervozita. Jednou z možností je tá, že by sa OH konali bez divákov, čo by znamenalo stratu 800 miliónov USD.