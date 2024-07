Japonci vyšlú do Paríža okolo 400 športovcov, chcú prekonať rekord

Tokio 5. júla (TASR) - Japonsko chce na OH v Paríži prekonať svoj historicky národný rekord v zisku zlatých medailí z uplynulých hier v Tokiu. Japonci pred tromi rokmi na domácej pôde vybojovali 27 najcennejších kovov, reprezentovalo ich 556 športovcov. Do Francúzska teraz vyšlú približne 400 športovcov. To je najviac v histórii na hry, ktoré sa konajú mimo ázijského kontinentu.



Japonský tím absolvoval v piatok slávnostný sľub za účasti členov cisárskej rodiny. Následne sa presunul na ceremóniu pred jasajúcimi fanúšikmi. "Pred tromi rokmi sme museli usporiadať oslavy pred odchodom na OH online. Som preto naozaj vďačný, že dnes nás mohlo prísť osobne podporiť toľko ľudí," povedal Micugi Ogata, prezident Japonskej asociácie športových federácií (JAAF).



Japonskú vlajku na otváracom ceremoniáli v Paríži ponesú dvojnásobná majsterka sveta v šerme Misaki Emurová a breakdancer Šigejuki Nakarai.