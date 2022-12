Japonci zdolali Španielov 2:1, do osemfinále idú obaja

E-skupina - 3. kolo:



Japonsko - Španielsko 2:1 (0:1)



Góly: 48. Doan, 51. Tanaka - 11. Morata, ŽK: Itakura, Taniguči, Jošida (všetci Jap.). Rozhodovali: Gomes - Pathsoane (obaja JAR), Mukansanga (Rwanda), 44.851 divákov.



Japonsko: Gonda - Itakura, Jošida, Taniguči - Ito, Morita, Tanaka (87. Endo), Nagatomo (46. Mitoma) - Kamada (69. Tomijasu), Maeda (62. Asano), Kubo (46. Doan)



Španielsko: Simon - Azpilicueta (46. Carvajal), Rodri, P. Torres, Balde (68. Alba) - Gavi (68. Fati), Busquets, Pedri - Williams (57. F. Torres), Morata (57. Asensio), Olmo



tabuľka E-skupiny:



1. Japonsko 3 2 0 1 4:3 6*



2. Španielsko 3 1 1 1 9:3 4*



3. Nemecko 3 1 1 1 6:5 4



4. Kostarika 3 1 0 2 3:11 3



* - postup do osemfinále

Al Raján 1. decembra (TASR) - Japonskí futbalisti sa postarali o veľké prekvapenie štvrtkového programu MS v Katare, keď v zápase E-skupiny zdolali Španielsko 2:1. Do osemfinále napokon postúpili oba tímy, šesťbodové Japonsko ako víťaz zoskupenia a Španielsko so štyrmi bodmi z druhého miesta.Spletitá situácia sa nevyvinula priaznivo pre štvornásobných svetových šampiónov Nemcov, ktorým nestačilo ani víťazstvo 4:2 nad Kostarikou. Získali rovnako štyri body ako Španieli, tých posunulo do vyraďovacej fázy lepšie skóre.Japonci nastúpia v osemfinále v pondelok 5. decembra o 16.00 SEČ v Al Wakrah proti druhému tímu z F-skupiny Chorvátsku. Majstrov sveta z roku 2010 Španielov čaká o deň neskôr v rovnakom čase v Al Rajáne súboj s víťazom F-skupiny Marokom.V porovnaní s predošlým duelom nastúpili Španieli v novom zložení obrany, v ktorej si udržal miesto iba Rodri. Prvýkrát dostal šancu v základnej zostave Morata, autor dvoch gólov na šampionáte v pozícii striedajúceho hráča. Útočník Atletica Madrid potvrdil vynikajúcu formu aj proti Japoncom, v 11. minúte sa zavesil na center Azpilicuetu a hlavičkou z malého vápna otvoril skóre - 0:1. Španieli rýchlo "načali" súpera, hoci predtým v 5. minúte tŕpli pri šanci Itoa. Japonský krídelník sa dostal k strele po chybe Busquetsa, ale nemal presnú mušku. Favorit kontroloval dianie na trávniku a nútil súpera behať bez lopty, ktorú mal v prvom polčase v moci vyše 80 percent času. V kľudnom priebehu vzbudil rozruch v 34. minúte španielsky brankár Simon pokusom o konštruktívnu rozohrávku. Po napádaní Maedu však od tohto zámeru upustil a vyhol sa "maléru". Japonci v prvom polčase nevystrelili na bránu a vo virtuálnom poradí klesli za Nemcov na nepostupové tretie miesto.Pokiaľ chceli hráči ázijského zástupcu prehovoriť do boja o postup, museli sa viac pokúšať o streľbu. Japonskému trénerovi vyšlo polčasové striedanie, Doan sa mu už po pár minútach pobytu na ihrisku odvďačil za dôveru vyrovnávajúcim gólom. Balde stratil pred šestnástkou loptu, tá sa dostala k Doanovi a jeho pokus Simon nedokázal vytlačiť mimo brány - 1:1. Zo strany Japoncov to nebolo všetko, už o chvíľu šokovali Španielov druhýkrát. Doanov center z pravej strany bol síce nepresný, no loptu ešte stihol pri zadnej žrdi Morita, vrátil ju pred bránku a Tanaka zblízka skóroval - 2:1. VAR skúmal, či Morita neprihral spoluhráčovi spoza bránkovej čiary, ale gól napokon platil. Japonci pôsobili po prestávke živším dojmom, Španieli na ich aktivitu zareagovali ofenzívnymi striedaniami. V 89. minúte vypálil z diaľky Asensio, zaskvel sa Gonda a japonský brankár vzápätí vychytal aj Olma. Na viac sa Španieli nezmohli a prehrali nádejne rozohraný zápas, po ktorom pustili Japoncov v tabuľke pred seba.