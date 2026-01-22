Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Japoncovi Hiranovi hrozí, že príde o možnosť obhajovať zlato zo ZOH

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťsedemročný Hirano sa zranil na podujatí Svetového pohára vo Švajčiarsku.

Autor TASR
Tokio 22. januára (TASR) - Japonský snoubordista Ajumu Hirano sa zranil a hrozí, že na ZOH v Miláne a Cortine nebude môcť obhajovať zlatú medailu spred štyroch rokov. V Pekingu sa postavil na najvyšší stupienok v súťaži na U-rampe.

Dvadsaťsedemročný Hirano sa zranil na podujatí Svetového pohára vo Švajčiarsku. Japonská lyžiarska asociácia (SAJ) uviedla, že podstúpil lekárske vyšetrenia, ktoré potvrdili „viaceré zlomeniny a pomliaždeniny“. Keď opuch a bolesť ustúpia, mal by sa zapojiť opäť do tréningu. Termín jeho návratu však nie je známy. Kvalifikácia na U-rampe je na ZOH na programe 11. februára.

Hirano má na konte aj dve strieborné olympijské medaily v tejto disciplíne zo ZOH 2014 a 2018.
