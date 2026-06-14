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Japonec Daniel víťazom dvojhry na challengeri Bratislava Open
Taro Daniel (Jap.) - Alexander Ševčenko (Kaz.-1) 3:6, 6:0, 7:6 (2).
Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Japonský tenista Taro Daniel sa stal víťazom dvojhry na antukovom challengeri Bratislava Open. Vo finále zdolal najvyššie nasadeného šampióna z roku 2022 Kazacha Alexandra Ševčenka 3:6, 6:0, 7:6 (2). Daniel zinkasuje za triumf prémiu 23.750 eur pred zdanením, do rebríčka ATP si pripíše 100 bodov.
dvojhra - finále:
Taro Daniel (Jap.) - Alexander Ševčenko (Kaz.-1) 3:6, 6:0, 7:6 (2)
Taro Daniel (Jap.) - Alexander Ševčenko (Kaz.-1) 3:6, 6:0, 7:6 (2)