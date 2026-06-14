Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. jún 2026Meniny má Vasil
< sekcia Šport

Japonec Daniel víťazom dvojhry na challengeri Bratislava Open

.
Na snímke japonský tenista Daniel Taro. Foto: TASR - AP

Taro Daniel (Jap.) - Alexander Ševčenko (Kaz.-1) 3:6, 6:0, 7:6 (2).

Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Japonský tenista Taro Daniel sa stal víťazom dvojhry na antukovom challengeri Bratislava Open. Vo finále zdolal najvyššie nasadeného šampióna z roku 2022 Kazacha Alexandra Ševčenka 3:6, 6:0, 7:6 (2). Daniel zinkasuje za triumf prémiu 23.750 eur pred zdanením, do rebríčka ATP si pripíše 100 bodov.



dvojhra - finále:

Taro Daniel (Jap.) - Alexander Ševčenko (Kaz.-1) 3:6, 6:0, 7:6 (2)
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Poznáte tieto dovolenkové destinácie?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend zamieša karty, potom nás poteší slnko

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane