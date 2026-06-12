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Japonec Endo oznámil koniec reprezentačnej kariéry
Endo, ktorý oblieka dres Liverpoolu, sa zranil ešte 11. februára v zápase anglickej Premier League proti Sunderlandu.
Autor TASR
New York 12. júna (TASR) - Japonský futbalový stredopoliar Wataru Endo oznámil koniec reprezentačnej kariéry. K tomuto kroku sa odhodlal po tom, čo pre zranenie chodidla príde o šampionát v USA, Mexiku a Kanade.
Endo, ktorý oblieka dres Liverpoolu, sa zranil ešte 11. februára v zápase anglickej Premier League proti Sunderlandu. „Robil som všetko pre to, aby som mohol štartovať na MS, no nepodarilo sa mi úplne zotaviť zo zranenia. Za danej situácie som sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru,“ citovala Enda agentúra AFP.
Endo, ktorý oblieka dres Liverpoolu, sa zranil ešte 11. februára v zápase anglickej Premier League proti Sunderlandu. „Robil som všetko pre to, aby som mohol štartovať na MS, no nepodarilo sa mi úplne zotaviť zo zranenia. Za danej situácie som sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru,“ citovala Enda agentúra AFP.