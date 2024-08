Japonec Fumita získal zlato v kategórii do 60 kg

finále:



Keničiro Fumita (Jap.) - Cchao Li-kuo (Čína) 4:1







o 3. miesto:



Ri Se-ung (KĽDR) - Raiber Rodriguez (Ven.) 8:0 - technická prevaha



Žolaman Šaršenbekov (Kirg.) - Mehdi Mohsennejad (Irán) 3:1

Paríž 6. augusta (TASR) - Japonský reprezentant v grécko-rímskom zápasení Keničiro Fumita vybojoval na OH v Paríži zlatú medailu v kategórii do 60 kg. Vo finále zdolal Cchao Li-kuoa z Číny 4:1. Bronz získali v súbojoch o 3. miesto Žolaman Šaršenbekov z Kirgizstanu a Ri Se-ung z KĽDR.Fumita sa po troch rokoch znova dostal do finále. V Tokiu prehral s Luisom Albertom Ortom Sanchezom z Kuby, ale tentokrát bol úspešný. Šaršenbekov si zaistil prvú medailu pod piatmi kruhmi víťazstvom nad Mehdim Mohsennejadom z Iránu po výsledku 3:1. Se-ung zdolal Raibera Rodrigueza z Venezuely na technickú prevahu (8:0).