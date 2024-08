Japonec Higuči získal zlato v kategórii do 57 kg

finále:



Rei Higuči (Jap.) - Spencer Richard Lee (USA) 4:2







o 3. miesto:



Aman Aman (India) - Darian Cruz (Portoriko) 13:5



Gulomjon Abdullaev (Uzb.) - Bekzat Almaz Uulu (Kyr.) 5:1





Paríž 9. augusta (TASR) - Japonský zápasník Rei Higuči získal na OH v Paríži zlatú medailu v kategórii do 57 kg. Vo finále zdolal Spencera Richarda Leeho z USA 4:2 na body. Bronz si vybojovali Aman Aman z Indie a Gulomjon Abdullaev z Uzbekistanu.Dvadsaťosemročný Japonec má v zbierke aj striebornú medailu z OH 2016 v Riu de Janeiro. V roku 2022 vybojoval zlato na MS v Belehrade v kategórii do 61 kg a o rok neskôr získal na svetovom šampionáte v rovnakom dejisku striebro do 57 kg.